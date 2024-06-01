Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Suudi Arabistan Kral Kupası’nda Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Al Nassr’ı 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kaybedilen kupanın ardından gözyaşlarına boğuldu.
Suudi Arabistan Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayan Jorge Jesus’un takımı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Kral Kupası’nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic’in golüyle 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.
56. dakikada David Ospina, gördüğü kırmızı kartla Al Nassr’ı 10 kişi bıraktı.
87. dakikada ise Al Hilal’den Ali Albulayhi kırmızı kart gördü.
Al Nasrr, 88. dakikada Ayman Yahya’nın golüyle skoru eşitledi
90+2. dakikada Kalidou Koulibaly’nin de kırmızı kart görmesiyle Al Hilal uzatma bölümlerine 9 kişiyle gitti.
Uzatma bölümlerinde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Al Hilal'de bir sezonda üçüncü kupasını kazandı.
Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kaybettikleri kupa finalinin ardından duygusal anlar yaşadı.
Gözyaşlarına hakim olamayan Cristiano Ronaldo'nun üzüntüsü objektiflere böyle yansıdı.