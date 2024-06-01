Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Suudi Arabistan Kral Kupası’nda Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Al Nassr’ı 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kaybedilen kupanın ardından gözyaşlarına boğuldu.

1 / 11 Suudi Arabistan Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayan Jorge Jesus’un takımı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Kral Kupası’nda karşı karşıya geldi.

2 / 11 Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic’in golüyle 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.

3 / 11 56. dakikada David Ospina, gördüğü kırmızı kartla Al Nassr’ı 10 kişi bıraktı.

4 / 11 87. dakikada ise Al Hilal’den Ali Albulayhi kırmızı kart gördü.

5 / 11 Al Nasrr, 88. dakikada Ayman Yahya’nın golüyle skoru eşitledi

6 / 11 90+2. dakikada Kalidou Koulibaly’nin de kırmızı kart görmesiyle Al Hilal uzatma bölümlerine 9 kişiyle gitti.

7 / 11 Uzatma bölümlerinde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca seri penaltı atışlarına geçildi.

8 / 11 Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.

9 / 11 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Al Hilal'de bir sezonda üçüncü kupasını kazandı.

10 / 11 Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kaybettikleri kupa finalinin ardından duygusal anlar yaşadı.