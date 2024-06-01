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Spor

Ronaldo hüngür hüngür ağladı

10:33 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:08 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
<p>Portekizli yıldız maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı. </p>
Portekizli yıldız maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

Suudi Arabistan Kral Kupası’nda Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Al Nassr’ı 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kaybedilen kupanın ardından gözyaşlarına boğuldu.

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Suudi Arabistan Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayan Jorge Jesus’un takımı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Kral Kupası’nda karşı karşıya geldi. 

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Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic’in golüyle 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.

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56. dakikada David Ospina, gördüğü kırmızı kartla Al Nassr’ı 10 kişi bıraktı.

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87. dakikada ise Al Hilal’den Ali Albulayhi kırmızı kart gördü. 

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Al Nasrr, 88. dakikada Ayman Yahya’nın golüyle skoru eşitledi

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90+2. dakikada Kalidou Koulibaly’nin de kırmızı kart görmesiyle Al Hilal uzatma bölümlerine 9 kişiyle gitti.

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Uzatma bölümlerinde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca seri penaltı atışlarına geçildi. 

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Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Al Hilal'de bir sezonda üçüncü kupasını kazandı.

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Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kaybettikleri kupa finalinin ardından duygusal anlar yaşadı.

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Gözyaşlarına hakim olamayan Cristiano Ronaldo'nun üzüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

#Kral Kupası
#Cristiano Ronaldo
#Jorge Jesus
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