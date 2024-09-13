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Spor

Rota yeniden milli yıldız! Galatasaray'a sıcak bakıyor

10:23 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 10:59 - 13/09/2024 Cuma
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Transferin son gününde temaslarını sıklaştıran Galatasaray, rotayı yeniden milli futbolcuya çevirdi. Yıldız isim de sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.






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Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı kulüpte bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor.









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Zalewski transferinde beklediğini bulamayan yönetim listesindeki diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.




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Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da yeniden Yusuf Yazıcı sesleri yükseliyor.






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Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşamayan milli futbolcuyla sarı-kırmızılı yetkililerin dün yeniden temasa geçtiği öğrenildi.





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Takvim'de yer alan habere göre, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.




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Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 41 maçta görev alırken 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.




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Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.



#Galatasaray
#Yusuf Yazıcı
#Transfer
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