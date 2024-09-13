Rota yeniden milli yıldız! Galatasaray'a sıcak bakıyor

Transferin son gününde temaslarını sıklaştıran Galatasaray, rotayı yeniden milli futbolcuya çevirdi. Yıldız isim de sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı kulüpte bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Zalewski transferinde beklediğini bulamayan yönetim listesindeki diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.
Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da yeniden Yusuf Yazıcı sesleri yükseliyor.
Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşamayan milli futbolcuyla sarı-kırmızılı yetkililerin dün yeniden temasa geçtiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 41 maçta görev alırken 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.