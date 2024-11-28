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Ruben Amorim Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Ruben Amorim Galatasaray'ın yıldızını istiyor

18:5728/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Manchester United'da göreve getirilen teknik direktör Ruben Amorim, takıma takviye istiyor. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yeni teknik direktör Ruben Amorim, transfer çalışmalarına başladı.

Amorim'in raporu doğrultusunda kırmızı-şeytanların listesindeki ilk isim Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Victor Osimhen.

Sezon sonuna kadar takımda kalmak istediği bilinen Osimhen için Manchester United'ın takipte olduğu ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Manchester United'ın gözlemci ekibinin de Osimhen için uzun zamandır izleme yaptığı oyuncu için teklif yapma hazırlığında olduğu aktarıldı.

Galatasaray, transferin son gününde Victor Osimhen'i Napoli kulübünden bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Transferden sorumlu yetkililerin Nijeryalı yıldızın bonservisini sezon sonunda almak için kaynak arayışında olduğu da gelen haberler arasında.

25 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla toplamda 10 maça çıkarken 8 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Manchester United

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