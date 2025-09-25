Sadettin Saran: ‘Bizim uğurumuzla daha çok gelecek’

Saran, "Vallahi çok güzel bir gündü. Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak çok gurur verici. İlk kupa, daha çok gelecek inşallah. Başta antrenörümüz, oyuncularımız, sonra Ali Koç başkanımız ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum.