Sadettin Saran'dan Galatasaray maçına sert tepki: "Tüm Türkiye izledi!"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup etti karşılaşmanın ardından Fenerbahçeliler Derneği’nde açıklamalarda bulundu. Saran, Bokele'nin kırmızı kart gördüğü tartışmalı pozisyon için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği bir organizasyonda konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündem olan açıklamalarda bulundu.
Saran, Göztepeli Bokele'nin çift sarıdan kırmızı kart gördüğü tartışmalı pozisyon için çarpıcı ifadeler kullandı.
"Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da."
"Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz."
POZİSYONDA NE OLMUŞTU?
Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının 42.dakikasında hava topunda Osimhen ile Bokele mücadeleye girdi. Hakem Bokele’nin Osimhen’i suratına müdahale ettiği kararına vardı ve Bokele'yi ikinci sarıdan oyundan attı.