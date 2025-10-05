Sadettin Saran'dan Samsunspor maçı öncesi flaş hamle! Soyunma odasında...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Bu maç öncesi başkan Sadettin Saran'dan flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
Tedesco yönetiminde ligde son olarak Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu Samsunspor deplasmanında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takıma ekstra motivasyon sağlamak için kolları sıvadı.
NTV Spor'da yer alan habere göre teknik ekip ve futbolcularla sürekli iletişim halinde olan Saran, Samsunspor maçının kazanılması durumunda takıma özel prim verme kararı aldı.
Özel prim kararı
Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, bugünkü maçta takıma ekstra motivasyon sağlamak adına özel prim belirledi.
Yönetimin, kritik karşılaşmadan 3 puan alınması durumunda soyunma odasında oyunculara verilecek ödülü açıklayacakları öğrenildi.