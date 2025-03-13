Saint-Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt! "Yalan çiçek verir ama..."

Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de, müsabaka öncesi Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerginliği sürüyor. Son olarak Fransız futbolcudan Portekizli teknik adama olay bir yanıt geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'a konuk olacak. Mücadele öncesi Jose Mourinho ile oyuncusu Allan Saint-Maximin arasındaki gerilim sürüyor.
Maç kadrosuna dahil edilmeyen Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullanmıştı.
Jose Mourinho ise Fransız futbolcunun bu sözlerine karşılık, "Saint-Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." yanıtını vermişti.
Allan Saint-Maximin'den Mourinho'nun bu sözlerine yanıt gecikmedi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemdeki ve güncel kilosunu paylaşan Maximin, "Yalan çiçek verir ama meyve vermez" ifadelerini kullandı.