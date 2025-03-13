Saint-Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt! "Yalan çiçek verir ama..."

Jose Mourinho ise Fransız futbolcunun bu sözlerine karşılık, "Saint-Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." yanıtını vermişti.