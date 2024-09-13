Sallai İstanbul'a geldi: Galatasaray'daki hedefini açıkladı

"Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz."