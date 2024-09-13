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Spor

Sallai İstanbul'a geldi: Galatasaray'daki hedefini açıkladı

21:55 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 22:01 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Macar oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan transferi için anlaşma sağladığını açıkladığı Macar futbolcu Roland Sallai, İstanbul'a geldi.

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Almanya'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu eşlik etti.

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Sallai, İstanbul'a iner inmez kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını yaptı.

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"Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz."

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"Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Az önce söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz. Onları da görmeyi dört gözle bekliyorum."


#Galatasaray
#Roland Sallai
#Transfer
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