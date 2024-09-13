Sallai İstanbul'a geldi: Galatasaray'daki hedefini açıkladı

Galatasaray'ın Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Macar oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan transferi için anlaşma sağladığını açıkladığı Macar futbolcu Roland Sallai, İstanbul'a geldi.
Almanya'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu eşlik etti.
Sallai, İstanbul'a iner inmez kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını yaptı.
"Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz."
"Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Az önce söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz. Onları da görmeyi dört gözle bekliyorum."