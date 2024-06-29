Samet Akaydin'den sitem: Algı yapıyorlar

Milli futbolcu Samet Akaydin, hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Olumsuz görüntüler üzerinden yürütülen algılara hedef olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, bu duruma alıştığını ve mental olarak kendisini güçlendirdiğini ifade etti. Ay-yıldızlı futbolcu ayrıca Vincenzo Montella'nın kendisi için özel bir teknik adam olduğuna vurgu yaptı.
EURO 2024’te son 16’ya yükselen A Milli Takımımızın savunma oyuncusu Samet Akaydin, dikkati çeken açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Vincenzo Montella ile çok farklı bir kimliğe büründüğünü belirten 30 yaşındaki oyuncu, kendisine yöneltilen eleştirilere de değindi.
Milliyet'e konuşan milli futbolcu, "Çok karakterli bir takımımız var. Herkes çok istiyordu. Turnuvadaki inancımız her geçen gün artıyor. Dışarıdan bazı haberleri duyuyoruz, komik yani, gülüyoruz. Burada inanılmaz bir sevgi, saygı ortamı var. Başarıdaki en önemli etkenlerden biri de bu. Burada Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hiç fark etmiyor. Birlik ve beraberlik turun geçilmesinde çok önemliydi" dedi.
Samet Akaydin, Vincenzo Montella’nın kendisi için özel bir teknik adam olduğuna vurgu yaptı.
Montella’nın sistemine alışkın olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu, "Ben istesem risk almam. Hoca beni iyi tanıyor. Ben de hocayı tanıyorum. Hocanın sistemini biliyorum. Hoca gerçekten kaliteli bir futbolcu olduğumu bana hissettiriyor. İnsanlar 'Neden hoca ile böylesin?' diyormuş. 'Onunla daha iyi oynuyorsun' falan. Onunla iyi futbolcu olduğumu hissediyorum. Bana her maça çıkmadan önce, 'Sende yetenek ve kalite var. Kendine sınır koyma' diyor. Ben daha ne isterim ki. Bana bu kadar güvenen bir insanın güvenini nasıl boşa çıkarabilirim. Kesinlikle çıkarmam" diye konuştu.
Zaman zaman olumsuz görüntüler üzerinden yürütülen algılara hedef olduğunu belirten Samet Akaydin, "Ben iyi ya da kötü eleştiri almıyorum. İyi eleştirdikleri zaman da duymuyorum, geçiyorum. Maçımı oynuyorum, unutuyorum. Gürcistan maçından sonra çok övdüler ama ben onu da geçtim. Çünkü bazı şeyler yaşıyorum. Yunanistan’a gittim. 13-14 maç oynadım orada. Beni izlemeyen insanlar bir maçtaki hata ile Yunanistan’daki performansımı yargılıyorlar. Aslında beni hiç izlemiyorlar bile. Benim 12 tane maçta üst düzey oynadığımı bilmiyorlar. Birisi paylaşıyor ve yayılıyor. Böylece algı oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’de aynı sıkıntıyı yaşadığına vurgu yapan Samet Akaydin, "Sezonun ilk yarısında 6 maçta oynamışım. 5 maçta galip gelmişsin. Sadece Trabzonspor maçını kaybetmişsin ama algı yapıyorlar. Büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Fakat alıştım artık mentali kuvvetlendirdim yani. Ondan yana bir sıkıntı yok" dedi.