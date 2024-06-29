Samet Akaydin'den sitem: Algı yapıyorlar

Montella’nın sistemine alışkın olduğunun altını çizen tecrübeli futbolcu, "Ben istesem risk almam. Hoca beni iyi tanıyor. Ben de hocayı tanıyorum. Hocanın sistemini biliyorum. Hoca gerçekten kaliteli bir futbolcu olduğumu bana hissettiriyor. İnsanlar 'Neden hoca ile böylesin?' diyormuş. 'Onunla daha iyi oynuyorsun' falan. Onunla iyi futbolcu olduğumu hissediyorum. Bana her maça çıkmadan önce, 'Sende yetenek ve kalite var. Kendine sınır koyma' diyor. Ben daha ne isterim ki. Bana bu kadar güvenen bir insanın güvenini nasıl boşa çıkarabilirim. Kesinlikle çıkarmam" diye konuştu.