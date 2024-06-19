Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir bu sezon Avrupa kupalarına 2. turdan katılacak. Temsilcilerimizin rakipleri çekilecek kuranın ardından belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. öne eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? İşte soruların yanıtları.

1 / 5 Bu sezon Avrupa'da ikinci turdan itibaren yer alacak Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.

2 / 5 Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ve tur atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki rakipleri çekilecek kurada belli olacak.

3 / 5 FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Lig yolunda, Dinamo Kiev ile birlikte seribaşı durumunda bulunan Fenerbahçe, Sırbistan'ın Partizan ya da İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşecek.

4 / 5 Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme ve sonrasında play-off'tan yeni formattaki gruba kalabilecek.