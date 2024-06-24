Şampiyonlar Ligi finalisti Ferdi Kadıoğlu’nu istiyor: 30 milyon euro gözden çıktı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonda takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını sürdüren Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun talipleri artıyor. Sezon en başarılı oyuncularından Ferdi için Bundesliga devi kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli ekip 24 yaşındaki yıldız için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

1 / 7 Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un ısrarı sürüyor.



2 / 7 Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine aradığı sol bek için ilk alternatifinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu bir kez daha okuyucularına duyurdu.



3 / 7 Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Dortmund'un başarılı oyuncu ile temasa geçtiği kaydedildi.



4 / 7 Öte yandan sarı lacivertli ekibin Ferdi Kadıoğlu'nu satmak için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.



5 / 7 Haberde yer alan detayda 24 yaşındaki yıldızın EURO 2024'te gösterdiği performansa da yer verilirken, milli futbolcunun topla arasının iyi olduğuna ancak defansif olarak geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



6 / 7 Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.