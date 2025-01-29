Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba günün maç programı…

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında bu akşam son maçlar oynanacak. Karşılaşmaların ardından İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? İşte 29 Ocak Çarşamba günün maç programı…
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var?
"Devler Ligi"nde tamamı yarın TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:
Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)
PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)
Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)
Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)
Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)
Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)
Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)
Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)
Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)
Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)
Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)
Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)