Şampiyonluk hediyesi olacak: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız için görüşmelere başladı

Fenerbahçe'nin devre arasında görüşüp bilgi aldığı Kevin de Bruyne için yeniden masaya oturduğu iddia edildi. Sezon sonunda tekrardan 33 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapacak olan sarı lacivertliler, şampiyon oldukları takdirde bu transferi taraftarlara hediye etmek istiyor.