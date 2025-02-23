Şampiyonluk hediyesi olacak: Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız için görüşmelere başladı

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden düşünmeye başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon sonu için Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız için görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı lacivertli takımın, transfer listesinde dünyaca ünlü isimler var. Özellikle sezon sonunda serbest kalacak isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; özellikle Manchester City'de sezon sonu birçok oyuncula yollar ayrılacak. Teknik direktör Pep Guardiola, birçok oyuncunun biletini kesdi.
Guardiola'nın kadroda düşünmediği isimler şu şekilde; Kevin de Bruyne, Grealish, Bernardo Silva, Stones, Kovacic, İlkay, Ederson ve Kyle Walker.
Fenerbahçe'nin devre arasında görüşüp bilgi aldığı Kevin de Bruyne için yeniden masaya oturduğu iddia edildi. Sezon sonunda tekrardan 33 yaşındaki oyuncuyla görüşme yapacak olan sarı lacivertliler, şampiyon oldukları takdirde bu transferi taraftarlara hediye etmek istiyor.
Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler alan Belçikalı oyuncunun, şu anda teklifleri değerlendirmediği ve sezon sonunda kulüplerle masaya oturmak istediği biliniyor.