Saran’dan Volkan Demirel bombası: Samandıra’da kritik görüşme!

14:0725/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb mağlubiyetinin hemen ardından harekete geçti. Saran Samandıra’da Fenerbahçe’nin efsane file bekçisi Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre Saran, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşünüyor. 

Bu doğrultuda Demirel'e yöneticilik teklifi yapılması gündeme geldi.


ZAGREB DÖNÜŞÜNDE KRİTİK TOPLANTI


Sarı-lacivertli kulüpte sadece Volkan Demirel değil, teknik heyet planlaması da masada.


Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi. 

#Sadettin Saran
#Volkan Demirel
#Tuncay Şanlı
#Fenerbahçe
