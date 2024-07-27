Savunmayı delip geçmesi ile biliniyor! Beşiktaş Portekizli yıldız için para akıtacak

Süper Lig’de yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, yıldız transferlerine bir yenisini daha ekliyor. Siyah-beyazlılar kanat bölgesine iki takviye yapacak. En çok sıkıntı yaşanan bölge olması sebebiyle bu pozisyona büyük bir limit ayrılacak. Kartal Suudi Arabistan’a 30 milyona transfer olan yıldızı transfer listesine aldı. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Kartal’da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmiyor.



2 / 10 Hücum hattında oldukça iddialı isimlerle adı geçen Beşiktaş’ta ilk hedef kanat pozisyonu.



3 / 10 Bir yandan yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadroda düşünmediği oyuncuları takımdan göndermek için çalışan Beşiktaş Yönetimi, öte yandan yeni sezon için iddialı bir takım kurmak için yeni oyuncularla görüşüyor.



4 / 10 Arabistan’ın Al Ittihad Kulübü’nde forma giyen Portekizli sol kanat oyuncusu Jota ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

5 / 10 25 yaşındaki futbolcunun takımında yaşadığı mutsuzluk ve Avrupa’ya dönme arzusu, Beşiktaş ile yollarının kesişmesini sağladı.

6 / 10 Al Ittihad’da geçirdiği sezonda 25 maçta 5 gol ve 1 asist ile performans sergileyen Jota’nın kontratı 2026 yılında sona erecek.



7 / 10 Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transfer konusunda oldukça temkinli davranan Kartal, Arabistan basınında çıkan haberlere göre gelecek vadeden Jota transferi için satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile masada.

8 / 10 Portekizli genç yıldız, Benfica altyapısında yetişti. Benfica, Real Valladolid, Celtic gibi takımların formasını giydikten sonra Al Ittihad’ın yolunu tutan Jota, Avrupa’ya dönmek istediği için Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakıyor.



9 / 10 Jota transferi için şimdi kulübü Al Ittihad’ın yanıtı bekleniyor.

