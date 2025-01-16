Selçuk İnan 'Yılın Kareleri'ni seçti

Selçuk İnan, oylamanın ardından, fotoğraflara bakınca 2024 yılının gözünün önünden geçtiğini söyledi.





Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten İnan, şöyle konuştu:





"2025 yılının ülkemiz ve insanlık adına savaşların olmadığı, herkesin mutlu, sağlıklı ve başarılı olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Biz elimizden geldiğince 2024 yılına ait fotoğrafları seçmeye çalıştık. Hepsi birbirinden güzeldi. Çok beğendim hepsini. Zorlandık seçerken ama en nihayetinde birine oy verdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim."



