Selçuk Şahin'den İrfan Can Kahveci açıklaması: Son durumu ne?

"İrfan kendini iyi hissediyor"





Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı konusunda bilgi veren Selçuk Şahin, "İrfan, Polonya ile oynadığımız son maçta ağrı hissetti ve devre arası aldık. İrfan'ın durumunu şu an takip ediyoruz. Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız." diye konuştu.

Milli takımın yardımcı antrenörü, Polonya maçında savunmada yapılan bireysel hataların hatırlatılması üzerine, "Stoper bölgesinde de iyi oyuncular var. Bireysel hatalara takılıp kalmamak lazım. Biz büyük resme bakıyoruz. 11 kişisiniz, hata yaptığınızda takım arkadaşlarınız da açığı kapatmalı. O konuda eksiklikler oldu. Samet bizim memnun olduğumuz, çok değer verdiğimiz ve faydalanacağımız bir oyuncu. Stoperler kafamızda az çok belli gibi ama maç maç da değişecek." değerlendirmesinde bulundu.