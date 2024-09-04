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Spor

Şenol Güneş üç bölgeye transfer istiyor

11:36 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:48 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Trabzonspor'da göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede üç futbolcu daha istediğini iletti.

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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, göreve hızlı başladı.

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Deneyimli çalıştırıcı, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede takımın üç takviyeye daha ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Hocanın belirlediği üç bölgeye takviye için çalışmalara başlayan bordo-mavililer, iki oyuncuyu da açıklamaya hazırlanıyor.

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Forvete iki takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Simon Banza'nın transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşma sağladı. Transferin bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Milli takım forması giyen genç futbolcu Serdar Saatçi'nin transferi için anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi transferi duyurmaya hazırlanıyor.

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Şenol Güneş'in bu transferlerden ayrı olarak belirlediği üç mevki ortaya çıktı.

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Güneş, Banza sonrası bir forvet transferi daha istiyor.

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72 yaşındaki teknik adam ayrıca 8 numara ve Trezeguet'in ayrılığı sonrası kanat forvet transferi istedi.

#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Transfer
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