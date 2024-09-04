Şenol Güneş üç bölgeye transfer istiyor

Trabzonspor'da göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede üç futbolcu daha istediğini iletti.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, göreve hızlı başladı.
Deneyimli çalıştırıcı, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede takımın üç takviyeye daha ihtiyaç olduğunu belirtti.
Hocanın belirlediği üç bölgeye takviye için çalışmalara başlayan bordo-mavililer, iki oyuncuyu da açıklamaya hazırlanıyor.
Forvete iki takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Simon Banza'nın transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşma sağladı. Transferin bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Milli takım forması giyen genç futbolcu Serdar Saatçi'nin transferi için anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi transferi duyurmaya hazırlanıyor.
Şenol Güneş'in bu transferlerden ayrı olarak belirlediği üç mevki ortaya çıktı.
Güneş, Banza sonrası bir forvet transferi daha istiyor.
72 yaşındaki teknik adam ayrıca 8 numara ve Trezeguet'in ayrılığı sonrası kanat forvet transferi istedi.