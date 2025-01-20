Serdal Adalı 'Kartallar'ı seçti

Serdal Adalı, oylamanın ardından listede çok güzel fotoğrafların olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını dile getirdi.





Emeği geçen herkesi tebrik eden Adalı, "Çok güzel fotoğraflar var. Açıkçası insan seçim yaparken zorlanıyor" dedi.





"Spor" kategorisinde oyunu kullandığı "Kartallar" fotoğrafını çeken Hakan Akgün'ü tebrik eden Adalı, "Hakan inşallah bu sene de böyle kupa kazandığımız bir gün yine bunun gibi güzel bir fotoğraf çekersin" ifadelerini kullandı.



