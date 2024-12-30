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Serdar Dursun'a sürpriz talip

Serdar Dursun'a sürpriz talip

11:3030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Alanyaspor'a transfer olan Serdar Dursun, Akdeniz ekibinde istediğini bulamadı. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den bir başka takıma transferi gündemde.

Alanyaspor'da istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı.

Tecrübeli futbolcu yeniden Süper Lig'de ve bu kez farklı bir forma ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmayı planlayan Çaykur Rizespor, golcü hedefi olarak Serdar Dursun'u belirledi.

Fanatik'in haberine göre; Serdar Dursun, bonservisini alması durumunda ocak ayında Rize’ye imza atmaya gelecek. 

Alanyaspor ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Serdar Dursun, Akdeniz ekibinin formasıyla 12 maçta 459 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

#Süper Lig
#Alanyaspor
#Çaykur Rizespor

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