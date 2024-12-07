Serdar Topraktepe’den sürpriz taktik hamlesi: Derbide gizli kozunu sahaya sürecek

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş bu akşam evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak derbi öncesinde teknik adamlar taktik planlamasını sürdürüyor. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, zorlu rakibi karşısında orta sahada sürpriz bir değişikliğe gidebilir. İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin derbi için sürpriz bir plan hazırlığında olduğu ileri sürüldü.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; geçen hafta Hatayspor maçının son bölümünde oyuna giren ve bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe karşısında da şans bulabilir.
Serdar Topraktepe’nin son idmanlarda A Takım'da denediği 31 yaşındaki oyuncu farklı rollere hazırlanıyor.
Gedson-Salih-Chamberlain üçlüsü orta alanda 6-8 ve 10 numaralarda dönüşümlü olarak görev yapacak.
Rakibin başını döndürmeyi hedefleyen Topraktepe, bu kurguda oynamaya karar vermesi durumunda Rafa Silva sağ kanatta görev yapacak.
Rashica ise yedek kulübesinde bekleyecek.
Topraktepe’nin, rakibi şaşırtmak kadar; kulübeden hücum bölgesine hamle yapabilmek için de böyle bir arayışa girdiği öğrenildi.