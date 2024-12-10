Serdar Topraktepe’nin Bodo/Glimt maçında savunma planı: Sürpriz ismi sahaya sürecek

Beşiktaş’ta sakatlık kabusu sürüyor. 4 stoperin sakat olduğu siyah-beyazlılarda teknik direktör Serdar Topraktepe kritik Bodo/Glimt maçı için çözüm arıyor. 48 yaşındaki tecrübeli isim Avrupa Ligi’ndeki maçta savunmada Kazak futbolcuya görev verecek. İşte detaylar.
Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Serdar Topraktepe bazı mevkilerde zorlu bir durum içinde. Bu bölgelerin başında da stoper hattı geliyor.
Daha önce Necip Uysal çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış, geçtiğimiz günlerde de Gabriel Paulista üst adale tendonundan bıçak altına yatmıştı.
Paulista'nın 3 ay uzak kalması beklenirken Uduokhai'den de iyi haber gelmeyince Tayyip Talha derbide sahadaydı.
Ancak korkulan oldu ve Tayyip Talha 70. dakikada yerini Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı.
Sabah'ın haberine göre elindeki 5 stoperin 4'ünde sakatlık sıkıntısı çeken siyah-beyazlı kulüpte teknik ekip, Bodo/Glimt maçına Bakhtiyor Zaynutdinov'u hazırlıyor.
Bu nedenle Bakhtiyor ile özel olarak ilgilenen teknik heyet oyuncuya ilk 11'de forma giymeye hazırlanmasını söyledi.
Kazak futbolcu bu sezon hiçbir maçta 11'de görev almadı.
Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Uduokhai'nin ise Bodo karşısında riske edilmesi beklenmiyor.