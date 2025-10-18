Sergen Yalçın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası açıkladı: 'Bunu herkesin bilmesi lazım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından konuştu. Yalçın, "1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Kritik puan kaybının ardından teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirdi.
'Bunu herkesin bilmesi lazım'
"İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım."
'Önümüzde uzun ve zor bir yol var'
"Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var."