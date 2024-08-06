Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz: Yeni takımı şaşırtacak

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürpriz bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım ile anlaşmayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
51 yaşındaki teknik adamın yurt dışından bir kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi.
Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın’ın Suudi Arabistan’da bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Görüşmelerde son aşamaya gelen Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Sergen Yalçın'ın görüştüğü takımın gizli tutulduğu belirtildi.