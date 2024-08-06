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Spor

Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz: Yeni takımı şaşırtacak

11:17 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 11:19 - 6/08/2024 Salı
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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürpriz bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

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Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım ile anlaşmayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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51 yaşındaki teknik adamın yurt dışından bir kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi.

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Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın’ın Suudi Arabistan’da bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

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Görüşmelerde son aşamaya gelen Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

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Sergen Yalçın'ın görüştüğü takımın gizli tutulduğu belirtildi.


#Sergen Yalçın
#Antalyaspor
#Suudi Arabistan
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