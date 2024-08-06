Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz: Yeni takımı şaşırtacak

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürpriz bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

1 / 5 Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım ile anlaşmayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

2 / 5 51 yaşındaki teknik adamın yurt dışından bir kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi.

3 / 5 Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın’ın Suudi Arabistan’da bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

4 / 5 Görüşmelerde son aşamaya gelen Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.