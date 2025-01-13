Sergen Yalçın'dan flaş VAR önerisi! "Bu da benim çözümüm"

Sergen Yalçın sözlerini "Bir çözüm üretilecekse bu da benim çözüm teklifim. Yabancı hakem otursa bu işler düzelecek mi sanıyorsunuz? Yabancı hakeme de sallayacak herkes. Bu işler hiçbir şekilde düzelmez. Böyle gelmiş böyle gider" diyerek sözlerini noktaladı.



