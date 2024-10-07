Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza övgü

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası karşılaşmayı yorumlayan teknik direktör Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı Ekol TV'de yorumladı.
Galatasaray'ın maçlarını izlerken heyecanlandığını aktaran Sergen Yalçın, "Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bir kurgu yok" dedi.
Maçta Okan Buruk'un ifadesinin çok kötü olduğunu belirten Yalçın, Serdar Dursun'un uzatma dakikalarında kaçırdığı gole değindi ve "Galatasaray'ı rahatlattı" ifadesini kullandı.
Mauro Icardi'ye eleştirilerini sürdüren Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun bu maçta da çok kötü olduğunu dile getirdi. Ünlü isim, "Galatasaray'ın forvetinde Osimhen varsa Osimhen oynar" şeklinde konuştu.
Alanyaspor maçının en iyi isminin Yunus Akgün olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Bütün atakları yönlendiren, tek başına pozisyonlara giren, çalım atan oydu. Son oynanan maçlarda Galatasaray'ın en önemli oyuncusu oldu" dedi.
Galatasaray'ın en büyük hatasının Kerem Aktürkoğlu'nu göndermek olduğunu söyleyen Yalçın, Barış Alper'in seviyesinin altında kaldığını belirtti.
Öte yandan Sergen Yalçın, Gabriel Sara ve Sallai'den de övgüyle bahsetti. Bu arada Sergen Yalçın, Lucas Torreira'ya ayrı parantez açtı.
Torreira'nın Galatasaray orta sahasında tek başına oynadığını belirten Sergen Yalçın, "Ona dikkat etsinler. Akşam evine özel arabayla bıraksınlar, sabah gidip alsınlar. Hiçbir şey yaptırmasınlar" şeklinde konuştu.
Son olarak maçın hakemiyle ilgili konuşan Sergen Yalçın, "İnanılmaz iyiydi. Ne gördüyse hiç korkmadan düdüğü çaldı. Tereddütsüz maç yönetti" dedi.