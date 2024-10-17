Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza şok sözler! "Oynaması çok zor"

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Yalçın, "Bu tempoda olan bir oyuncunun futbol oynaması çok zor." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Kafa Sports'da gündemi değerlendirdi. Yalçın, Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mauro Icardi'nin maçta kat ettiği mesafeyle ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Geçen maç Icardi'yi konuştuk kaç kilometre koşuyor diye. Ben buldum, öğrendim 7.5 kilometre. Yürüsen 6 km yürürsün" dedi.
Bireysel analizin futboldaki önemine değinen Yalçın, "Eleştiri amaçlı söylemiyorum bunu ama analiz şu anda futbolun çok önemli bir parçasıdır. Biz oyuncuların bireysel analizlerini çıkartırız, her maçtan sonra önümüze gelir. Kim maçta ne yapmış? Biz bunları görmek zorundayız" şeklinde konuştu.
Icardi eleştirisini sürdüren Sergen Yalçın, "Bu tempoda olan bir oyuncunun futbol oynaması çok zor. Bu kriterleri gidin bir yabancı hocaya söyleyin, 'Bizim bir oyuncumuz var, bu maçtaki bireysel performansı bu' deyin, isim de söylemeyin. Bakalım ne diyecek?" sözlerini sarf etti.
Büyük takımların stoperlerinin dahi en az 10 kilometre koşmak zorunda olduğunu dile getiren Yalçın, "Stoperlerin bile koşması gereken mesafe 10 kilometrenin üstünde. Sen büyük takımsan, ön alanda oynuyorsan stoperlerin 10 kilometrenin üstünde koşmak zorunda. Senin stoperin 8 falan koşuyorsa sende sıkıntı var demektir" dedi.
Kenar oyuncularının kat etmesi gereken mesafeye de vurgu yapan teknik adam, "Kenar oyuncun 7 kilometre koşuyorsa odunla döversin. Bir kenar oyuncusunun minimum kat etmesi gereken mesafe 11 kilometredir. 12-13 olur, bunun 10'u olmaz. Biz bunu N'Koudou'da yaşıyorduk. Çok az geliyordu geriye" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Larin'in kırdığı bir rekor karşısında yaşadıkları şaşkınlığı hatırlatan Sergen Yalçın, "Herkesin eleştirdiği Cyle Larin bir maçta rekor kırdı sprintte. 30'un üzerinde sprint atmış bir maçta. İnanamadık biz. Böyle oyuncuların olmazsa gidersin Avrupa'da 3. sınıf, 4. sınıf takımlara elenirsin. Atletik performans olarak biz çok gerideyiz" diyerek sözlerini noktaladı.