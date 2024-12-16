Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya sert eleştiri! "Daha hiç görmedim"

"Ben bu kadar saçma bir değişiklik daha hiç görmedim. Hiç görmedim. Devrede çıkart o zaman. Benim en sevmediğim şey, çok nadir yaparım o işi, 45'te değil 48'de oyuncu değiştiriyorlar mesela. 48'de çıkartacağın oyuncuyu çıkartsana devrede. 52'de çıkaracağın oyuncuyu devrede çıkar. Niye 6-7 dakika daha oynatıyorsun."