Sergen Yalçın'dan Muslera'a sert eleştiri: Senin boyunu aşar

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya Mourinho açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi. Yalçın, tecrübeli eldiveni sert sözlerle eleştirdi.
Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, Mourinho'yu hedef aldığı açıklamasında, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir." ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın Kafa Sports'ta yaptığı açıklamalar şöyle:
"Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil."
"Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz."
"Seni ilgilendirmez. Sen, Galatasaray'ın kalecisisin işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var."
"Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sanene Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki."
"Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Galatasaray ile ilgili bir şey söylese bile seni ilgilendirmez."
"Galatasaray Kulübü cevap verir ona. O zaman bütün futbolcular çıkıp Mourinho'ya cevap versin. Muslera'ya mı kaldı Türk futbolunu korumak?"