Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbi 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 6 puanlık farkı korudu. Sarı-lacivertliler ise ikili averajı da rakibine kaptırdı. Mücadeleyi yorumlayan Sergen Yalçın, şampiyonluk iddiasında bulundu.
Sergen Yalçın'ın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Ekol TV'de yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Galatasaray'ın şampiyonluğu için 'yüzde 90' diyorum. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanı var. 2 büyük takımla oynayacaklar. 2 beraberlik alsa ne olacak ki?"
"Biz bunları Fenerbahçe'nin bundan sonra kalan 12-13 maçını kazanacağını hesaplayarak konuşuyoruz. Onların da hepsini kazanacağını düşünüyoruz bunları konuşurken. Öbür türlü zaten hiç şansı yok."
"İddia ediyorum bana bir düdük verseydin evden yönetirdim maçı. Bu maçta hakemlik ne var ben anlamadım."
"Bu maçta hakem ile ilgili konuşacak ne vardı? Adam sadece faulleri verdi ve sarı kartları gösterdi o kadar. Başka hiçbir şey yok hakemlik maçta."
"Tribünden bir adam çağırsaydınız, 'Al, yönet' deseydiniz o da böyle yönetirdi."