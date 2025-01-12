Sergen Yalçın'dan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için yeni iddia

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışına ilişkin yeni bir tahminde bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri...
Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını Ekol TV'de değerlendirdi.
Gabriel Sara'nın yokluğunun Galatasaray'ı olumsuz etkilemeyeceğini savunan Sergen Yalçın, "Kerem Demirbay da oynar" dedi.
Eleştirmediği tek takımın Galatasaray olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Çünkü Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor. Sonuçlar iyi, hocası müdahaleleri güzel yapıyor. Ne diyebiliriz ki?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın kazanarak her geçen gün şampiyon olma ihtimalini daha da artırdığını söyledi.
Galatasaray için söylediği tek olumsuz şeyin hakem kararları olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Kaldı ki ben Galatasaray'ın hakemlerle lider olduğunu ya da arayı açtığını söylemiyorum. Öyle bir şey olsaydı Fenerbahçe'yi yendikleri maçtan sonra 'Şampiyonluğa giderler' demezdim" şeklinde konuştu.
Puan farkının daha da açılabileğini iddia etti
Galatasaray'ın futboluyla ilgili yaptığı öngörünün doğru çıktığını söyleyen Sergen Yalçın, puan farkının daha da açılabileceğini öne sürerek sözlerini noktaladı.