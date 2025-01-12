Sergen Yalçın'dan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için yeni iddia

Galatasaray için söylediği tek olumsuz şeyin hakem kararları olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Kaldı ki ben Galatasaray'ın hakemlerle lider olduğunu ya da arayı açtığını söylemiyorum. Öyle bir şey olsaydı Fenerbahçe'yi yendikleri maçtan sonra 'Şampiyonluğa giderler' demezdim" şeklinde konuştu.