Sergen Yalçın'dan TFF'ye flaş çağrı: Koy şu kuralı

Teknik direktör Sergen Yalçın, adı Fenerbahçe ile anılan Cristiano Ronaldo transferine dair görüşlerini paylaşırken TFF'ye de flaş bir çağrıda bulundu.
Jose Mourinho'nun Cristiano Ronaldo iddialarını yalanladığı açıklamasını değerlendiren Sergen Yalçın, Türk futbolunda artık yaşı ilerlemiş futbolcuların transfer edilmemesi gerektiğini belirtti. TFF'ye de öneride bulunan Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Benim tavsiyem yöneticilere bu işleri bırakın. 35-40 yaşında oyuncuları Türkiye'ye getirme işini bırakın."
"Kim olursa olsun. Ronaldo zaten gelmez. 39 yaşında, Suudi Arabistan'da büyük paralar kazanıyor. Niye Türkiye'ye gelsin? Ne yapacak Türkiye'de?"
"Gençlere yönelin biraz. Federasyon koy şu kuralı ya! 28 yaş üstü adam aldırma bonservisli, yasak koy."
"Star futbolcu gelince ne reklamı oluyor ligin. Hiçbir reklamı falan yok bence. Parayı verirsen bunlar her yere gidiyorlar zaten çok önemli değil yani."
"Adamlar kontratları boyunca kazanmadıkları parayı 2-3 senede Türkiye'de kazanıyorlar. Çok basit bir açılım bu. Getirme. Ligin kalitesi artacakmış. Ne kalitesi ya. Kulüplerin borç hanelerine her sene 50-100 milyon Euro daha ekleniyor."
"Federasyon kural koysun, kriter koysun. Almayın. Çok yaşlı oyuncuları buraya getirmeyin çünkü çok büyük paralar veriyorsunuz. Hiçbiriniz bu işi bilmiyorsunuz. Parayı veriyorsunuz!"