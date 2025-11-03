Yeni Şafak
Sergen Yalçın'ın yorumcuyken söylediği sözler yeniden gündem oldu

15:553/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbi maçında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, yorumculuk döneminde yaptığı açıklama gündem oldu.

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe'den 3 gol yiyerek mücadeleyi 3-2 kaybetmesi sonrası Sergen Yalçın'ın yorumculuk dönemindeki açıklaması sosyal medyada gündem oldu. 

Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı ve 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçıyla ilgili Yalçın, Ekol TV ekranlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz sezon başı ve içinde çalışırken şöyle antrenmanlar yaparız, 10 kişi kaldığımız zaman nasıl oynayacağız?... Taktik antrenmanı yapıyorsun değil mi? Sen hiç 10 kişi kalmayacak mısın?"

"10 kişi kaldığın zaman takıma nasıl oynayacağını öğretmeyecek misin? Öğreteceksin. Bugün inanamadım Galatasaray'ı seyrederken özellikle 2. yarı. İlk yarı zaten kötü oynuyorlardı, maça iyi hazırlanmamışlardı. Maçla alakalı yoktu zaten. Bir takım 10 kişi kaldığı zaman bir derbi maçta nasıl oynar, biri öğretsin bence. Birinin öğretmesi lazım."

