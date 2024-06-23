Serhat Akın'dan flaş açıklamalar: "Montella'yı kovun" dedi ve milli takıma hoca önerdi

EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihi tartışma konusu oldu. İtalyan çalıştırıcıyı sert bir dille eleştiren eski milli futbolcu Serhat Akın, Montella'nın yerine ay-yıldızlı takıma dikkati çeken bir ismi önerdi. İşte Serhat Akın'ın Türkiye-Portekiz maçı sonrası YouTube kanalı DigitaleXtra'da yaptığı o açıklamalar:
"Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün... Bu üçü Galatasaray'da ilk 11 oynar mı, oynamaz. O zaman bu arkadaşı (Montella) kovacksın! Burası Montella'nın çiftliği değil."
"Kerem Aktürkoğlu'nun atamadığı bir gol var, skandal."
"Benim gördüğüm Hamit Altıntop'un artık veda etmesi lazım."
"Montella'nın ne başarısı var. Soruyorum size, Montella mı daha iyi hoca yoksa İsmail Kartal mı? İsmail Kartal bu sezon rekor kırdı mı? Süper de bir sezon geçirdi. Eğer Galatasaray lobisi yoksa milli takım hocası olsun. Bir tarafta 99 puan toplamış ve 99 gol atmış bir hoca var, diğer tarafta Adana'da 4'üncü olmuş bir hoca var."
"Çağdaş Atan da takımını 4'üncü yaptı. Sergen Yalçın şampiyon yaptı. Milli takım hocasını neye göre seçiyorlar?"
"Çok çirkin iddialar var. Menajer işleri, Hamit Altıntop kuruyor kadroyu falan... Bunlara girmek istemiyorum."
"Benim sinirlendiğim nokta; Montella'nın yalan söylemesi. Sen 60 dakika yorgun bir oyuncuyu ısıtıyorsun. Oyun almasa inanacaktım ama 3-0'ken oyuna aldı. Montella ciddi şekilde sınavda kaldı. Montella bu seviyelerde hoca olmadığını gösterdi."
"Yunus Akgün'ün milli takımda ne işi olduğunu bana bir anlatın. Abdülkadir Ömür'den daha iyi bir sezon mu geçirdi? Birisini kadroya almayıp, diğerini Portekiz maçına ilk 11 oynatıyorsan burada ciddi soru işaretleri olur."
"Kerem Aktükroğlu formda bitirmedi sezonu. Yunus Akgün de forma değil. Burada bir tek formda diyebileceğim Barış Alper var. O da iki maçtır hiçbir varlık gösteremedi. Barış Alper'in milli takımda özel bir sözleşmesi mi var; 90 dakika dokunulmazlığı var diye. Hiçbir varlık gösteremedi. Tamam formda bir oyuncu da alıp getiremiyor. Karşıda 41 yaşında Pepe var, adam elini kolunu sallaya sallaya maçı bitirdi."
"Hakan bu takımın kaptanı Inter'de oynuyor. Çağırmayın kardeşim! Hakan milli takımda ne zaman oynayacak? Inter'de süper bir sezon geçirdi diye mecbur mu oynamaya?"
"Statta 50 bin kişi 'Arda Güler' diye bağırdı. Kimse Arda Güler'den büyük değil, Montella da değil."
"Montella'nın kariyeri yok kardeşim! Burası Adana Demir de değil. Sen Samet'i alıp getireceksin, adama küfür ettireceksin. Ona da yazık günah. Bu seviyeyi oynayamıyor demek ki."
"Burada Arda kesik yemiş Kenan kesik yemiş. Skandaldır bu. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsin bunu. Musiala ilk maçta gol attı ikinci maçta kesik yerse Almanya çalkalanır."
"Kerem Aktürkoğlu Portekiz maçında Arda'dan daha çok mu katkı verdi defansa? O zaman milli takımda Hamit Altıntop'un da içinde bulunduğu Galatasaray puzzle'ı oturuyor bende. Başka bir açıklaması yok. Leicester'daki adamı alıyorsun ilk 11'e yazıyorsun. Ondan bu sezon daha fazla katkı veren Abdülkadir Ömür'ü almıyorsun. Ve hepsinden daha fazla katkı veren Ozan Tufan'ı almıyorsun."