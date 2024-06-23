Serhat Akın'dan flaş açıklamalar: "Montella'yı kovun" dedi ve milli takıma hoca önerdi

"Montella'nın ne başarısı var. Soruyorum size, Montella mı daha iyi hoca yoksa İsmail Kartal mı? İsmail Kartal bu sezon rekor kırdı mı? Süper de bir sezon geçirdi. Eğer Galatasaray lobisi yoksa milli takım hocası olsun. Bir tarafta 99 puan toplamış ve 99 gol atmış bir hoca var, diğer tarafta Adana'da 4'üncü olmuş bir hoca var."