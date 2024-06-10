Servet Yardımcı: 18 Temmuz'da Türk futbolu ı̇çı̇n yenı̇ bı̇r sayfa açılacak

Yabancı kuralı ve hakemlerle ilgili konuşan Servet Yardımcı, şunları kaydetti:





"Maalesef yabancı kuralını devamlı değiştirdik. Herkes yoruldu. Başa geldikten sonra bu konuyu daha bilimsel ve sistemsel bir şekilde masaya yatırmamız lazım. Ben yerli ve milli düşünüyorum. Sahada bizim çocukların daha fazla yer almasını istiyorum. Yabancı kuralıyla çok oynadık ve kimseye katkısı olmadı. Hakemlerimiz büyük bir güven erozyonuna uğradı. Hakemlerimiz çeşitli sebeplerden çok kötü yönetildi. Aralarındaki ayrışmaları ve dışarıdaki gruplaşmaları yok edebilirsek saygıyı kazanacaklar. Burada da yerli ve milli düşünüyorum. Bu konuyu topyekün ele almamız lazım. UEFA'da Roberto Rosetti de imkanlarını seferber edecek. Şeffaf bir yapıyı kesinlikle oluşturacağız. Güven ortamı sağlanınca taşlar yerine oturacaktır. Fabrika ayarlarına geri döneceğiz. UEFA ve FIFA'nın desteklerine güveniyorum. Bu kurumlardan tüm tecrübeyi alacak durumdayız. Bu, büyük bir şans. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğim."