Sezon başında 'kalsın' demişti! Mourinho fikir değiştirdi

Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler Osayi ve İrfan Can'a imza attırmak isterken genç isimle de yollarını ayırmaya karar verdi.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertlilerde, iç transferde düğmeye basıldı.
Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Kanarya'da beklenmedik ayrılıklar gerçekleşebilir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık dönemindeki performansından son derece memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği Bartuğ Elmaz konusunda fikrini değiştirmiş durumda.
Portekizli hoca, 21 yaşındaki talebesine sadece 44 dakika süre verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bartuğ için sezon başında gelen kiralama tekliflerini Mourinho'nun raporu doğrultusunda reddeden sarı-lacivertli yönetim, şimdi ise genç oyuncuyu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.
Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun ocak ayında geçici lisansla başka bir kulübe gitmesi oldukça yüksek ihtimal.