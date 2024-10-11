Sezon başında 'kalsın' demişti! Mourinho fikir değiştirdi

Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler Osayi ve İrfan Can'a imza attırmak isterken genç isimle de yollarını ayırmaya karar verdi.

1 /6 Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertlilerde, iç transferde düğmeye basıldı.

2 /6 Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Kanarya'da beklenmedik ayrılıklar gerçekleşebilir.











3 /6 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık dönemindeki performansından son derece memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği Bartuğ Elmaz konusunda fikrini değiştirmiş durumda.







4 /6 Portekizli hoca, 21 yaşındaki talebesine sadece 44 dakika süre verdi.











5 /6 Sabah'ta yer alan habere göre, Bartuğ için sezon başında gelen kiralama tekliflerini Mourinho'nun raporu doğrultusunda reddeden sarı-lacivertli yönetim, şimdi ise genç oyuncuyu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.



