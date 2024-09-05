Sezona damga vuracak transfer hamlesi: Fenerbahçe eski Galatasaraylıyı getiriyor

Merkez orta sahayı Sofyan Amrabat transferi ile güçlendiren Fenerbahçe, Mourinho’nun isteği doğrultusunda buraya bir takviye daha yapacak. Sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı. Premier Lig’de forma giyen yıldız futbolcu iddialara göre transfere sıcak bakıyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Lemina'nın ise uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.
31 yaşındaki orta sahanın kariyer planlaması adına son transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı.
Yönetimin, Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi noktalamak istediği iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücretine transferi tamamlamayı planladığı bildirildi.
Öte yandan Gabonlu futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı aktarıldı.
Wolverhampton'da düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Mario Lemina, bu sezon toplam 4 maçta boy gösterdi.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Lemina kariyerinde Lorient, Marsilya, Fulham, Southampton, Juventus ve Nice gibi takımlarda da forma giymişti.
Lemina 2019-2020 yılında ise 1 sezon kiralık olarak Galatasaray'da boy göstermişti.
Ülke milli takımında ise 32 maça çıkan Lemina, 3 golle oynadı.