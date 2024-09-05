Sezona damga vuracak transfer hamlesi: Fenerbahçe eski Galatasaraylıyı getiriyor

Merkez orta sahayı Sofyan Amrabat transferi ile güçlendiren Fenerbahçe, Mourinho’nun isteği doğrultusunda buraya bir takviye daha yapacak. Sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı. Premier Lig’de forma giyen yıldız futbolcu iddialara göre transfere sıcak bakıyor. Detaylar haberimizde.

1 / 13 Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi.



2 / 13 Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

3 / 13 Lemina'nın ise uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

4 / 13 31 yaşındaki orta sahanın kariyer planlaması adına son transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

5 / 13 Yönetimin, Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi noktalamak istediği iddia edildi.

6 / 13 Sarı lacivertlilerin 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücretine transferi tamamlamayı planladığı bildirildi.

7 / 13 Öte yandan Gabonlu futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı aktarıldı.



8 / 13 Wolverhampton'da düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Mario Lemina, bu sezon toplam 4 maçta boy gösterdi.



9 / 13 Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.



10 / 13 1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

11 / 13 Lemina kariyerinde Lorient, Marsilya, Fulham, Southampton, Juventus ve Nice gibi takımlarda da forma giymişti.



12 / 13 Lemina 2019-2020 yılında ise 1 sezon kiralık olarak Galatasaray'da boy göstermişti.

