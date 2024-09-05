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Spor

Sezona damga vuracak transfer hamlesi: Fenerbahçe eski Galatasaraylıyı getiriyor

10:07 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:49 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Merkez orta sahayı Sofyan Amrabat transferi ile güçlendiren Fenerbahçe, Mourinho’nun isteği doğrultusunda buraya bir takviye daha yapacak. Sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladı. Premier Lig’de forma giyen yıldız futbolcu iddialara göre transfere sıcak bakıyor. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi.


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Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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Lemina'nın ise uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

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31 yaşındaki orta sahanın kariyer planlaması adına son transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

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Yönetimin, Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi noktalamak istediği iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücretine transferi tamamlamayı planladığı bildirildi.

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Öte yandan Gabonlu futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı aktarıldı.


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Wolverhampton'da düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Mario Lemina, bu sezon toplam 4 maçta boy gösterdi.


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Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.


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1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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Lemina kariyerinde Lorient, Marsilya, Fulham, Southampton, Juventus ve Nice gibi takımlarda da forma giymişti.


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Lemina 2019-2020 yılında ise 1 sezon kiralık olarak Galatasaray'da boy göstermişti.


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Ülke milli takımında ise 32 maça çıkan Lemina, 3 golle oynadı.


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