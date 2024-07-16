Sezona ses getirecek transfer hamlesi: Beşiktaş Fenerbahçe’nin eski golcüsünü getiriyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Ciro Immobile’nin ardından bombayı patlatıyor. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar Fenerbahçe’nin eski golcüsü için harekete geçti. Kartal’ın oyuncuya 3 yıllık teklifte bulunması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Santrafor bölgesini İtalyan yıldız Ciro Immobile ile güçlendiren Beşiktaş, transferde hız kesmeyi düşünmüyor.
Cenk Tosun ile sözleşme yenilemeyen ve Vincent Aboubakar ile de yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, golcü rotasyonunda ibreyi Vedat Muriqi'ye çevirdi.
Daha önce Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de top koşturan başarılı santrfor, bu kez Süper Lig'in bir başka devi için ülkeye adım atacak.
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edeceği ve kulübü Mallorca ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
Akşam'ın haberine göre, Vedat Muriqi'nin de siyah beyazlılardan gelen teklife olumlu baktığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın Vedat Muriqi ile anlaşması durumunda santrfor için transferi kapatması bekleniyor.
Siyah beyazlılar, yalnızca Semih Kılıçsoy'un ayrılması halinde forvet için belirlenen isimlere yeniden yönelecek.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon takımı Mallorca ile 33 maçta forma giydi.
Vedat Muriqi bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asist ile oynadı.