Büyük bölümü tamamlanan statla ilgili geçici kabul sürecinin başladığına dikkati çeken Kalyon, "Önce Bakanlığımız tarafından ihale edildi burası. Süreç içinde bitirilemediği için Bakanlık müteahhitle sözleşmeyi iptal etti. Kalan işleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz ihale ettik. Deniz tarafındaki geoteknik ve imalatlar tamamlandı. İçeride eksik kalan işleri tamamlıyoruz. Haftaya inşallah geçici kabulü yapıp stadımızı Sinop sporuna sunacağız" ifadelerini kullandı.