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Sivasspor'da antrenman yarıda kaldı

Sivasspor'da antrenman yarıda kaldı

18:164/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 15. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları kar engeline takıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle antrenman 45. dakikada sonlandırıldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalar 45'inci dakikada sonlandırıldı.

Kırmızı-Beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

#Sivasspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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