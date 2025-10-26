Yeni Şafak
Siyah-beyazlılarda flaş gelişme: İki isimden müjdeli haber!

15:2326/10/2025, Pazar
26/10/2025, Pazar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında bugün saat 19:00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlı ekip, sakatlıktan dönen iki önemli oyuncusunun sevincini yaşıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar zorlu mücadele öncesinde iki önemli oyuncusundan sevindirici haber aldı.


Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, tedavi süreçlerini tamamladı.

İki futbolcu da hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara başladı.


Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor.


Tecrübeli hoca, Toure ve Demir Ege'nin fiziksel hazırbulunuşluk seviyelerine göre Kasımpaşa deplasmanı kadrosunu şekillendirecek.


Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta bu iki oyuncunun dönüşü, hem teknik heyet hem de takım içinde moral yarattı.


Yalçın'ın, özellikle hücum hattında Toure'yi ikinci yarıda süre alacak şekilde değerlendirmesi bekleniyor.


#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Süper Lig
