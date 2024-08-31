Sofyan Amrabat Fenerbahçeli futbolcunun hayranı çıktı

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi.."