Sofyan Amrabat Fenerbahçeli futbolcunun hayranı çıktı

Fenerbahçe, Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Ambrabat için basın toplantısı düzenledi. Faslı futbolcunun sarı-lacivertli takımın yıldız ismi için kullandığı ifadeler dikkati çekti. Amrabat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Çok mutluyum, gururluyum. Fenerbahçe, inanılmaz bir kulüp. Başkanımıza, Mario’ya (Branco) ve Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum. İlk konuştuğumdan beri kendimi aileden hissediyorum."
“Mourinho sizi istediğinde ona ‘Hayır’ diyebilmek çok zor. Kendisi Special One (Özel biri). Roma-Fiorentina maçından sonra bana benimle çalışmak istediğini söylemişti, benim de isteklerim aynıydı. Elhamdülillah bugün Fenerbahçe'de beraberiz."
"Fred, fantastik bir oyuncu. Burada da çok başarılı. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak."
"Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübü tebrik etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı."
"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi.."