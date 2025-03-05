Solskjaer'i korkutan gelişme: İki yıldız antrenmana çıkmadı

Antrenmanın başında saha kenarına gelerek basın mensuplarına selam veren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.