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Solskjaer'i korkutan gelişme: İki yıldız antrenmana çıkmadı

Solskjaer'i korkutan gelişme: İki yıldız antrenmana çıkmadı

12:515/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki yıldız sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. Özel izin alan Gedson Fernandes de idmana katılmadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile 10 Mart Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Ligde oynanan Bellona Kayserispor karşılaşmasında kas sakatlığı yaşayan Rafa Silva ve Keny Arroyo, idmana katılmadı. Oyuncuların, Gaziantep FK karşısında forma giyebilecekleri öğrenildi. Norveçli teknik adamdan izin alan Gedson Fernandes de idmanda yer almadı.

Antrenmanın başında saha kenarına gelerek basın mensuplarına selam veren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

#Beşiktaş
#Sakatlık
#Gedson Fernandes
#Rafa Silva
#Kenny Arroyo

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