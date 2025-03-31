Solskjaer’in derbi tercihi son noktayı koydu: Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor

Beşiktaş, 29 Mart’ta Galatasaray’ı 2-1 yendiği derbide teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in 4-6-0 dizilişiyle sahaya çıkması, Ciro Immobile’nin geleceğini tartışmaya açtı. Norveçli hoca, İtalyan golcüyü yedek bırakırken, ikinci yarıda Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu’na şans verdi. Immobile’nin 90 dakika boyunca kulübeden çıkamaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, siyah beyazlı takımı Galatasaray derbisinde 4-6-0 dizilişiyle sahaya sürmesi Ciro Immobile'nin de yedek kalmasına yol açtı.
Norveçli teknik adam, takımın diğer forvetleri Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ikinci yarıda şansı verirken, Immobile'nin yedek kulübesinden çıkamaması dikkat çekti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ciro İmmobile'nin Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
Son iki aydır beklentilerin çok uzağında kalan tecrübeli forvetle İtalya, Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımların ilgilendiği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcunun ülkesini tercih etmesi ve Serie A'ya dönmesi bekleniyor.
Beşiktaş, İmmobile'nin ayrılığı ile 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olacak.