Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Solskjaer’in derbi tercihi son noktayı koydu: Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor

Solskjaer’in derbi tercihi son noktayı koydu: Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor

10:3031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş, 29 Mart’ta Galatasaray’ı 2-1 yendiği derbide teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in 4-6-0 dizilişiyle sahaya çıkması, Ciro Immobile’nin geleceğini tartışmaya açtı. Norveçli hoca, İtalyan golcüyü yedek bırakırken, ikinci yarıda Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu’na şans verdi. Immobile’nin 90 dakika boyunca kulübeden çıkamaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, siyah beyazlı takımı Galatasaray derbisinde 4-6-0 dizilişiyle sahaya sürmesi Ciro Immobile'nin de yedek kalmasına yol açtı.


Norveçli teknik adam, takımın diğer forvetleri Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ikinci yarıda şansı verirken, Immobile'nin yedek kulübesinden çıkamaması dikkat çekti.


Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ciro İmmobile'nin Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.


Son iki aydır beklentilerin çok uzağında kalan tecrübeli forvetle İtalya, Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımların ilgilendiği öğrenildi.


35 yaşındaki futbolcunun ülkesini tercih etmesi ve Serie A'ya dönmesi bekleniyor.


Beşiktaş, İmmobile'nin ayrılığı ile 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olacak.

#Solskjaer
#Ciro Immobile
#Beşiktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM işçi alımı kura sonuçları PDF tam asil listesi: Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımında kuralar çekildi