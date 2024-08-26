Son Kartal Uduokhai

Uduokhai'nin en güçlü özelliği 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle hava hakimiyetinin yüksek olması olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki stoper bu üstünlüğünü sadece savunmada değil hücumda da kullanıyor. Takımının geliştirdiği duran top organizasyonlarında ileriye çıkarak uzun boyunun avantajını kullanıyor. Uduokhai'nin Augusburg'da en çok hava topu kazanan oyuncu olması da onun bu özelliğini belgeliyor.