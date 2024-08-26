Son Kartal Uduokhai

Transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Beşiktaş, stoper bölgesini de Almanya'nın Augsburg takımında top koşturan 26 yaşındaki futbolcu Felix Uduokhai ile takviye etti. Dün geç saatlerde İstanbul'a gelen oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atması bekleniyor.
Transfer döneminde Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Beşiktaş'ın son transferi Almanya'nın Augsburg kulübünde forma giyen 26 yaşındaki stoper Felix Uduokhai oldu.
Nijerya asıllı Alman futbolcu dün gece geç saatlerde siyah-beyazlılarla görüşmek için İstanbul'a geldi.
Deneyimli savunma oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Aue'nin altyapısında futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi. 26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken, ertesi sezon bonservisiyle birlikte transfer oldu.
Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.
Uduokhai'nin en güçlü özelliği 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle hava hakimiyetinin yüksek olması olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki stoper bu üstünlüğünü sadece savunmada değil hücumda da kullanıyor. Takımının geliştirdiği duran top organizasyonlarında ileriye çıkarak uzun boyunun avantajını kullanıyor. Uduokhai'nin Augusburg'da en çok hava topu kazanan oyuncu olması da onun bu özelliğini belgeliyor.
8 yıllık profesyonel kariyerinde stoperin yanı sıra ön libero ve sol bek de oynayan Uduokhai'nin asıl mevkisi ise her zaman stoper oldu. Deneyimli stoperin, Beşiktaş'ta Paulista ile birlikte savunma tandeminde yer alması bekleniyor. 26 yaşındaki oyuncu, geriden oyun kurma becerisinin yanı sıra sol ayağını son derece etkili kullanmasıyla da ön plana çıkıyor.