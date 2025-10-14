Sonuçlar Tedesco'yu şoke etti! Tam 3 katı çıktı

Milli arada çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, futbolculara yapılan laktak testi sonuçlarını görünce şoke oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya giren Fenerbahçe'de futbolculara yapılan son laktat testi sonuçlarının gerçeği gün yüzüne çıkardığı belirtildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre normal ölçülerde 5 civarı olması gereken laktat testi sonuçlarının, özellikle bazı futbolcularda 14-15 seviyelerini gördüğü aktarıldı.
Domenico Tedesco ve teknik ekibin laktat testi sonuçları karşısında şok olduğu haber detayında yer aldı.
Laktat testi futbolcuların dayanıklılık ve fiziksel kapasitelerini ölçmek için yapılan bir testtir. Vücut efor sarf ederken kaslarda laktik asit birikir. Bu asidin kanda artışı, oyuncunun ne kadar zorlandığını gösterir.
Laktat testi sonucunun yüksek çıkması futbolcunun fiziksel olarak hazır olmadığını ve dayanıklılık seviyesinin düşük olduğunu ortaya koyar.