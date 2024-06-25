Stefan Kuntz’dan dikkat çeken milli takım yorumu: ‘Mantalite sorunu’

A Milli Takımın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 hakkında açıklamalarda bulundu. Kuntz, millilerin gruptan çıkma ihtimalini değerlendirdi ve şampiyonlukta favorinin kim olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde.
Milliler, EURO 2024'te yarın oldukça kritik maçta Çekya ile kozlarını paylaşacak.
Ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde zorlu maçtan beraberlikle ayrılsa bile gruptan çıkmayı garantileyecek.
Sabah'a açıklamalarda bulunan Kuntz, kritik maçı değerlendirdi.
Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum.
Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur.
Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Alman çalıştırıcı, Grubunu lider tamamlayan Panzerler'in başarılı olacağını belirterek, "İyi bir performans sergiliyorlar.
Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" dedi.