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Spor

Stefan Kuntz’dan dikkat çeken milli takım yorumu: ‘Mantalite sorunu’

16:18 - 25/06/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 16:19 - 25/06/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

A Milli Takımın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 hakkında açıklamalarda bulundu. Kuntz, millilerin gruptan çıkma ihtimalini değerlendirdi ve şampiyonlukta favorinin kim olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde.

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Milliler, EURO 2024'te yarın oldukça kritik maçta Çekya ile kozlarını paylaşacak.

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Ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde zorlu maçtan beraberlikle ayrılsa bile gruptan çıkmayı garantileyecek.

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Sabah'a açıklamalarda bulunan Kuntz, kritik maçı değerlendirdi. 

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Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum.


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Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur.


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Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Alman çalıştırıcı, Grubunu lider tamamlayan Panzerler'in başarılı olacağını belirterek, "İyi bir performans sergiliyorlar.


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Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" dedi.


#Stefan Kuntz
#Türkiye
#EURO 2024
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