Stefan Kuntz’dan dikkat çeken milli takım yorumu: ‘Mantalite sorunu’

A Milli Takımın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 hakkında açıklamalarda bulundu. Kuntz, millilerin gruptan çıkma ihtimalini değerlendirdi ve şampiyonlukta favorinin kim olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Milliler, EURO 2024'te yarın oldukça kritik maçta Çekya ile kozlarını paylaşacak.

2 / 8 Ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde zorlu maçtan beraberlikle ayrılsa bile gruptan çıkmayı garantileyecek.

3 / 8 Sabah'a açıklamalarda bulunan Kuntz, kritik maçı değerlendirdi.

4 / 8 Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum.



5 / 8 Türkiye, mantalite sorununu çözerse başarılı olur.



6 / 8 Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

7 / 8 Alman çalıştırıcı, Grubunu lider tamamlayan Panzerler'in başarılı olacağını belirterek, "İyi bir performans sergiliyorlar.

