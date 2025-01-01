Süper Lig devi Rey Manaj'ı kadrosuna katıyor

Ara transferde kadroyu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, 13 Ocak tarihine kadar bu transferin sonlandırılmasını istedi.
Süper Lig'e beklenenin uzağında kalan Trabzonspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, tespit ettiği oyuncularla temasa geçti.
Gözden çıkardığı oyunculardan takas yolu ile ayrılmayı da planlayan bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, daha önce açıkladığı gibi stoper, orta saha ve golcü sağ kenar oyuncusu için raporunu yönetim kuruluna verdi.
Transferin 13 Ocak'ta başlayacağına dikkat çeken Güneş, "Transferlerde görüşmeler devam ediyor. Bazılarının yüksek rakamları var. İdari, teknik ve ekonomik olarak da kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz" dedi.
Trabzonspor'un öncelikli olarak hedefi Sivassporlu Rey Manaj.
Sivasspor'un golcüsü Rej Manaj için 3 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği, bordo-mavili kulübün ise 1 milyon Euro ve kadroda düşünülmeyen bir futbolcu teklif ettiği öğrenildi.
Rey Manaj'ın menajeriyle doğrudan temas kuran Trabzonspor yönetimi işi büyük ölçüde bitirdi.
Arnavut oyuncu, bu sezon toplamda 12 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.