Süper Lig hakemi testleri geçemedi: Yeni sezonda görev alamayacak!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala hakem camiasında flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin daha önceden duyurduğu listede yer alan bir Süper Lig hakemi, FIFA testlerini geçemedi. İşte detaylar...
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala flaş bir gelişme yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede yer alan bir Süper Lig hakemi testleri geçemedi.
2024-25 sezonunda ligde görev alacak olan hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi.
Başarısız olan Bayarslan, ikinci teste kadar Süper Lig'de maç yönetemeyecek.
Bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:
"Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan(Testi geçemedi), Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan."