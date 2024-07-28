Süper Lig hakemi testleri geçemedi: Yeni sezonda görev alamayacak!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala hakem camiasında flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin daha önceden duyurduğu listede yer alan bir Süper Lig hakemi, FIFA testlerini geçemedi. İşte detaylar...

1 / 5 Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala flaş bir gelişme yaşandı.



2 / 5 Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede yer alan bir Süper Lig hakemi testleri geçemedi.

3 / 5 2024-25 sezonunda ligde görev alacak olan hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi.

4 / 5 Başarısız olan Bayarslan, ikinci teste kadar Süper Lig'de maç yönetemeyecek.

