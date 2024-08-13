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Spor

Süper Lig için dikkati çeken tahmin: Şampiyon ve düşecek takımları açıkladılar

11:22 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Avrupa ligleriyle ilgili istatistiksel analizler yapan Euro Club Index adlı internet sitesi, Süper Lig'de 2024-2025 sezon sonu oluşacak tahmini puan tablosunu paylaştı. Elde ettiği verilere göre tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin ilk şampiyonluk favorisi de ortaya çıktı. İşte Euro Club Index'in Süper Lig'de sezon sonu oluşmasını beklediği puan tablosu...

1/ 20

19 - Bodrum FK: 30 puan (Küme düşüyor)

2/ 20

18- Adana Demirspor: 33 puan (Küme düşüyor)

3/ 20

17- Göztepe: 34 puan (Küme düşüyor)

4/ 20

16- Gaziantep FK: 37 puan (Küme düşüyor)

5/ 20

15- Hatayspor: 38 puan

6/ 20

14- Kasımpaşa: 40 puan

7/ 20

13- Eyüpspor: 40 puan

8/ 20

12- Samsunspor: 40 puan

9/ 20

11- Çaykur Rizespor: 42 puan

10/ 20

10- Kaysersipor: 42 puan

11/ 20

9- Sivasspor: 43 puan

12/ 20

8- Antalyaspor: 44 puan

13/ 20

7- Alanyaspor: 48 puan

14/ 20

6- TÜMOSAN Konyaspor: 48 puan

15/ 20

5- Trabzonspor: 65 puan

16/ 20

4- Başakşehir: 65 puan

17/ 20

3- Beşiktaş: 76 puan

18/ 20

2- Galatasaray: 91 puan

19/ 20

1- Fenerbahçe: 92 puan (Şampiyon)

20/ 20

Euro Club Index'in tahmini puan tablosu

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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